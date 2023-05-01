Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сумской области прогремели 54 взрыва: враг совершил 6 обстрелов местных громад

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
317
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Сумской области прогремели 54 взрыва: враг совершил 6 обстрелов местных громад

Продолжаются обстрелы Сумщины / Фото: Сумская ОВА

Враг продолжает обстреливать пограничные громады на севере страны.

Стала известна ситуация в приграничных громадах на Сумщине по состоянию на 21.00 30 апреля 2023 года.

Об этом в соцсетях сообщила Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили 6 обстрелов пограничных громад. Зафиксировано более 54 взрывов. Обстрелы подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады.

  • Середино-будская громада: зафиксировано 3 взрыва из артиллерии. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Также с территории РФ с вертолета произведен пуск 10 ракет по г. Середина-Буда. В результате авиаудара повреждены три частных помещения и АЗС.
  • Зноб-новгородская громада: с территории РФ был 1 взрыв из миномета. Также россияне совершили обстрел из РСЗО «Град» – 25 взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
  • Эсманская громада: враг гатив из артиллерии – 15 взрывов.

Напомним, что ранее в Сумской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.

Добавим, что ранее захватчики атаковали Сумскую область из минометов и гранатометов. В то же время, формирование враждебных наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.

К тому же на днях Россия "анонсировала" химическую атаку по Сумской области. На этот раз россияне говорят, что украинская армия планирует провести "провокацию-расстрел" в Сумской области.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
317
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация