В Сумской области прогремели 54 взрыва: враг совершил 6 обстрелов местных громад

Стала известна ситуация в приграничных громадах на Сумщине по состоянию на 21.00 30 апреля 2023 года.

Об этом в соцсетях сообщила Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили 6 обстрелов пограничных громад. Зафиксировано более 54 взрывов. Обстрелы подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады.

Середино-будская громада: зафиксировано 3 взрыва из артиллерии. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Также с территории РФ с вертолета произведен пуск 10 ракет по г. Середина-Буда. В результате авиаудара повреждены три частных помещения и АЗС.

Зноб-новгородская громада: с территории РФ был 1 взрыв из миномета. Также россияне совершили обстрел из РСЗО «Град» – 25 взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Эсманская громада: враг гатив из артиллерии – 15 взрывов.

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Напомним, что ранее в Сумской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.

Добавим, что ранее захватчики атаковали Сумскую область из минометов и гранатометов. В то же время, формирование враждебных наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.

К тому же на днях Россия "анонсировала" химическую атаку по Сумской области. На этот раз россияне говорят, что украинская армия планирует провести "провокацию-расстрел" в Сумской области.