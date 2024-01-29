В Сумской области произошел выкидыш у девушки, которую два года насиловал отчим

Мужчина запугивал ее.
На Сумщине суд признал виновным в систематическом насиловании падчерицы 58-летнего мужчины и приговорил его к 11 годам лишения свободы.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.
По данным прокуратуры, обвиняемый жил вместе со своей сожительницей и ее дочерью больше 10 лет. В июле 2021 года, когда девочке исполнилось 15 лет, мужчина изнасиловал ее. В течение следующих двух лет, применяя угрозы и физическое преимущество, мужчина систематически насиловал девушку.
В 2023 году девочка забеременела, но не смогла выносить ребенка. После медицинского вмешательства информация об изнасиловании стала известна правоохранителям.
В суде обвиняемый признал свою вину.
Напомним, в Харькове двое мужчин избили и изнасиловали женщину на предприятии.
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