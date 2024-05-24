В Сумской области прозвучало 108 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Также читайте Оккупанты наносят удары по Харькову – ОВА

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 108 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Дружбовская, Середино-Будская общины.

Великописаревское общество: враг бил из минометов (28 взрывов) и артиллерии (7 взрывов), произвел обстрел НАР (6 взрывов) с вертолета и сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Юношеское общество: совершены артиллерийские обстрелы (10 взрывов), обстрел из минометов (5 взрывов), атака с помощью дрона типа «FPV» (3 взрыва).

Краснопольское общество: 19 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был артобстрел (1 взрыв).

Белопольское общество: зафиксированы артобстрелы (10 взрывов), сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА (4 взрыва).

Эсманьская община: нанесена атака с помощью дрона типа «FPV» (1 взрыв) и миномета (3 взрыва).

Дружбовская община: враг ударил из РСЗО «Град» (5 взрывов).

Хотинская община: совершена атака с помощью дрона типа «FPV» (2 взрыва).

Середино-будская община: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что Терехов рассказал о последствиях обстрелов Харькова.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики нанесли удар по энергообъектам в Сумской области.

Читайте также: