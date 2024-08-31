В Сумской области прозвучало 262 взрыва, есть раненый

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21:00 30 августа 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 95 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 262 взрыва Обстрелов подверглись Юнаковская, Нижнесыворотская, Великописаревская, Белопольская, Эсманьская, Глуховская, Путивльская, Середино-Будская, Краснопольская, Новослободская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская громады.

Юношеская громада: атака ударным БПЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).

Краснопольская громада: россияне совершили обстрел из артиллерии (22 взрыва), минометный обстрел (26 взрывов), сброс с БПЛА (4 взрыва), обстрел из РСЗО (9 взрывов), также осуществили ракетный удар (2 взрыва).

Эсманьская громада: враг избивал из миномета (45 взрывов), РСЗО (13 взрывов), атаковал FPV-дроном (6 взрывов).

Нижнесыворотская громада: враг совершил ракетный удар (1 взрыв).

Путивльская громада: минометный обстрел (3 взрыва).

Свеская громада: удар FPV-дроном (2 взрыва).

Белопольская громада: враг совершил гранатометный обстрел (4 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв).

Великописаревская громада: совершен артиллерийский обстрел (11 взрывов), танковый обстрел (13 взрывов), также враг атаковал FPV-дронами (4 взрыва).

Дружбовская громада: россияне обстреляли общину из артиллерии (12 взрывов), ударили FPV-дроном (1 взрыв). Глуховское общество: осуществлен пуск авиабомб КАБ (3 взрыва), один гражданский человек получил ранения. Также наносили удары FPV-дронами (28 взрывов), избивали из артиллерии (5 взрывов).

Шалыгинская громада: пуск авиабомб КАБ (5 взрывов), ударили FPV-дроном (6 взрывов).

Новослободская громада: совершена атака FPV-дроном (3 взрыва), минометный обстрел (9 взрывов).

Средне-Будская громада: враг совершил атаку FPV-дронами (2 взрыва) артиллерийский (4 взрыва) и минометные обстрелы (3 взрыва).

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Напомним, в пятницу, 30 августа, около 01:30 кафиры атаковали предприятие в Сумах.

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