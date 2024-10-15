В Сумской области прозвучало 28 взрывов: подробности

Враг продолжает беспощадно обстреливать Сумщину.
Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 14 октября 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 28 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская громады.
- Юнаковская громада: враг бил из ствольной артиллерии (5 взрывов).
- Глуховская громада: осуществлены пуски КАБ (5 взрывов).
- Шалыгинская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва).
- Миропольская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (5 взрывов).
- Эсманьская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из миномета (1 взрыв).
- Великописаревская громада: произошел сброс с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва).
- Хотинская громада: враг бил из САУ (3 взрыва) и минометов (3 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что Россия обстреляла Одесщину дронами и ракетой.
Кроме того, мы ранее информировали, что сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году.
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