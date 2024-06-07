В Сумской области прозвучало 75 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Всего было зафиксировано 75 взрывов.
Обстрелы подверглись Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Эсманьской, Великописаревской общинам.
- Юношеское общество: совершены минометные обстрелы (10 взрывов).
- Белопольское общество: нанесены минометные (13 взрывов), артиллерийские (7 взрывов) обстрелы и атака FPV дроном (1 взрыв).
- Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (8 взрывов) и минометов (2 взрыва).
- Эсманьское общество: были минометные обстрелы (17 взрывов).
- Великописаревская община: 12 мин сбросил враг на территорию общины. Также зафиксированы артиллерийские обстрелы (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и атака FPV дроном (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики наращивают интенсивность обстрелов в Запорожье.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне убили в Донецкой области ребенка и взрослого.
Читайте также: