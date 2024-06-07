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В Сумской области прозвучало 75 взрывов

В Сумской области прозвучало 75 взрывов

Захватчики обстреливают Сумщину (фото иллюстративный) / Фото: Олег Синєгубов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 75 взрывов.

Обстрелы подверглись Юнаковской, Белопольской, Краснопольской, Эсманьской, Великописаревской общинам.

  • Юношеское общество: совершены минометные обстрелы (10 взрывов).
  • Белопольское общество: нанесены минометные (13 взрывов), артиллерийские (7 взрывов) обстрелы и атака FPV дроном (1 взрыв).
  • Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (8 взрывов) и минометов (2 взрыва).
  • Эсманьское общество: были минометные обстрелы (17 взрывов).
  • Великописаревская община: 12 мин сбросил враг на территорию общины. Также зафиксированы артиллерийские обстрелы (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и атака FPV дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики наращивают интенсивность обстрелов в Запорожье.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне убили в Донецкой области ребенка и взрослого.

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