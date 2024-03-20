В Сумской области работники ТЦК подрались с гражданским: что говорят в военкомате

В ТЦК заверили, что причины конфликта выясняются. В то же время военкомат напоминает, что препятствование мобилизации карается лишением свободы сроком от 5 до 8 лет.

В Сети опубликовали видео из Сумской области, на котором работники ТЦК вступают в драку с местным гражданским.

Инцидент произошел в городе Шостка. На кадрах видны 3 мужчин в форме и одного гражданского. Как вдруг один из них толкнул гражданского и тот упал. Мужчина поднялся и достал телефон, чтобы зафиксировать номер машины. Но получил ушиб с ноги в область груди от работника ТЦК. Когда в ответ гражданский хотел дать "сдачи", двое военных напали на него и стали бить ногами.

На Сумщине сотрудники ТЦК подрались с гражданским

Что говорят в ТЦК

Сумской областной ТЦК уверяет, что причины конфликта выясняются.

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"Руководство Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки будет всесторонне содействовать проведению следствия. Действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка", – говорится в сообщении.

В то же время, ТЦК настоятельно рекомендует не игнорировать просьбу военнослужащих предъявить военно-учетные документы.

"Не оскорблять военнослужащие, которые после полученных ранений на фронте достойно выполняют поставленные задачи, и не убегать от них. Призываем избегать спекуляций на данную тему", — отметили в ТЦК и напомнили об ответственности за препятствование работе представителей военкомата, которое наказывается лишением свободы на срок 5 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что работники ТЦК во Львове похитили волонтера и направили в Ровно.

Также мы писали, что на Закарпатье 28-летний харьковчанин обвиняет работников военкомата в избиении и доведении до попытки самоубийства.

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