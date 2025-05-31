Эвакуация мирных жителей / © Associated Press

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В Сумской области объявлена обязательная эвакуация из-за наступления россиян. На сегодняшний день под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов области.

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«Решение принято с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов пограничных громад. Призываем жителей не медлить с решением об эвакуации. Остаться в зоне постоянной опасности — это прямая угроза вашей жизни и здоровью», — отметил он.

Эвакуация осуществляется по следующим населенным пунктам:

▪️ Воробьевка (Речковская сельская громада)

▪️ Штановка, Вороновка, Янченко (Белопольская городская громада)

▪️ Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская громада)

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▪️ Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская громада)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с прессой вечером 27 мая подтвердил подготовку Россией наступления на Сумщину. Для этого, по его словам, в Курщине сосредоточены «сильнейшие и крупнейшие подразделения» и под границей продолжается накопление войск. Их численность на Сумском направлении уже составляет более 50 тысяч, однако для строительства буферной зоны вглубь Украины на 10 км россиянам не хватает возможностей, считает украинский лидер.

Суммы во время полномасштабной войны в Украине постоянно подвергаются российским обстрелам: атакам беспилотников и ракетным ударам. В ночь на 21 мая удары беспилотников нанесли в городе пожары, 14 мая по городу били дважды, 6 мая во время ракетного удара погиб ребенок.

Одной из самых смертоносных атак стал ракетный удар российской армии по Сумам 13 апреля, когда в канун Пасхи погибли 35 человек и пострадали более сотни горожан.

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