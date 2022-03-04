В Сумской области разбили российскую технику, которая шла на Киев

В Сумской области разбили российскую технику, которая шла на Киев

Техника уничтожена на автодороге Кипти-Бачевск.

В Сумской области, на дороге Кипти – Бачевск удалось разбить технику российской армии.

Фото опубликовал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Это российская техника, которая шла на Киев. Мы смогли ее остановить на Сумщине. Потому что Сумщина — северный форпост Украины", — написал он.