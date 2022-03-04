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В Сумской области разбили российскую технику, которая шла на Киев

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В Сумской области разбили российскую технику, которая шла на Киев

Военная техника / Associated Press

Техника уничтожена на автодороге Кипти-Бачевск.

В Сумской области, на дороге Кипти – Бачевск удалось разбить технику российской армии.

Фото опубликовал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Это российская техника, которая шла на Киев. Мы смогли ее остановить на Сумщине. Потому что Сумщина — северный форпост Украины", — написал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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