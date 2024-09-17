В Сумской области раздались взрывы: Конотоп переходит на аварийное питание

В ночь на 17 сентября 2024 года в Сумах раздался ряд взрывов.

Об этом сообщает Общественное. Суммы в уведомлении в социальных сетях.

"Конотоп (Сумщина) — снова взрывы, частично исчез свет", — говорится в сообщении в социальных сетях в мониторинговых каналах.

Информацию о том, что делать при исчезновении света, сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

"Сохраните эти номера в своем телефоне. Напоминаем, что в случае перебоев в работе линии экстренного вызова 101, вы всегда можете связаться со спасателями, используя резервные номера.

г. Сумы – 093-315-69-99;

м. Шостка – 099-343-76-64;

г. Конотоп – 068-069-92-88;

г. Ромны – 068-642-63-91;

м. Лебедин – 068-198-35-32;

г. Белополье – 068-182-93-24;

г. Глухов – 068-340-94-05;

м. Середино-Буда – 068-462-83-58;

г. Путивль – 068-189-43-67;

г. Кролевец — 097-427-71-77;

г. Бурынь – 095-376-12-71;

г. Ахтырка – 093-341-27-58;

м. Тростянец – 093-315-55-13;

поселок Краснополье – 099-336-88-53;

поселок Ямполь – 095-806-47-77;

поселок Недригайлов – 096-515-61-98;

поселок Липовая Долина – 067-110-79-20;

поселок Большая Писаревка – 068-180-11-93.

Конотоп переходит на аварийное питание. Водоканал подключает генераторы, воду будут давать по графикам, которые предоставят позже, сообщил городской голова Артем Семенихин — пишет Общественное.Сумы.

Напомним, днем 11 сентября в Сумах раздались взрывы. В ПС ВСУ сообщали о ракетной опасности с юга.

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