В Сумской области россияне ночью атаковали Тростянецкую громаду: есть погибший и раненые

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по Тростянецкой громаде на Сумщине.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, враг цинично попал в людей прямо во время сна. Предварительно погиб один человек. Из-под завалов спасатели деблокировали еще троих пострадавших, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте идет поисково-спасательная операция, специалисты уточняют все последствия атаки.

Напомним, российские военные нанесли прицельный удар дроном по рейсовому микроавтобусу, который двигался по дороге вблизи Николаевской сельской громады в Сумском районе. В результате атаки пострадали мирные жители — обычные пассажиры, следовавшие по гражданскому маршруту.