- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумской области россияне ночью атаковали Тростянецкую громаду: есть погибший и раненые
Вражеская атака дронами в Сумской области унесла жизнь человека.
В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по Тростянецкой громаде на Сумщине.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, враг цинично попал в людей прямо во время сна. Предварительно погиб один человек. Из-под завалов спасатели деблокировали еще троих пострадавших, которым оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте идет поисково-спасательная операция, специалисты уточняют все последствия атаки.
Напомним, российские военные нанесли прицельный удар дроном по рейсовому микроавтобусу, который двигался по дороге вблизи Николаевской сельской громады в Сумском районе. В результате атаки пострадали мирные жители — обычные пассажиры, следовавшие по гражданскому маршруту.