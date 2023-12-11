В Сумской области россияне сбросили на одну из громад 5 мин

Стала известна ситуация на приграничных Сумщинах по состоянию на 21.00 10 декабря 2023 года.
В течение дня россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.
Зафиксировано 52 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская громады.
- Середино-будская громада: враг бил из минометов (10 взрывов).
- Краснопольская громада: проведен минометный обстрел (3 взрыва), обстрел с помощью FPV-дрона (1 взрыв) и обстрел из автоматического стрелкового оружия.
- Великописаревская громада: зафиксирован гранатометный обстрел из АГС (28 взрывов).
- Новослободская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Белопольская громада: осуществлен обстрел из РСЗО (5 взрывов).
Читайте ведущие новости дня:
- Дикий озвучил потери Украины в войне с Россией
- В Белом доме рассказали, на что рассчитывал Путин, когда нападал на Украину
- Бои за Авдеевку: офицер ответил, контролируют ли ВСУ коксохим