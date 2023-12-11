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В Сумской области россияне сбросили на одну из громад 5 мин

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В Сумской области россияне сбросили на одну из громад 5 мин

Иллюстративное фото: враг продолжает уничтожать украинские села и города / Фото: Суспільне

Стала известна ситуация на приграничных Сумщинах по состоянию на 21.00 10 декабря 2023 года.

В течение дня россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

Зафиксировано 52 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская громады.

  • Середино-будская громада: враг бил из минометов (10 взрывов).
  • Краснопольская громада: проведен минометный обстрел (3 взрыва), обстрел с помощью FPV-дрона (1 взрыв) и обстрел из автоматического стрелкового оружия.
  • Великописаревская громада: зафиксирован гранатометный обстрел из АГС (28 взрывов).
  • Новослободская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Белопольская громада: осуществлен обстрел из РСЗО (5 взрывов).

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Дата публикации
Просмотры
277
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