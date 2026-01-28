Муж тянул на санках свою жену: на Сумщине россияне убили супругов во время эвакуации

Оккупанты убили семью Клочковых, которая пыталась эвакуироваться с Сумщины / © Суспільне

Российские военные 27 января атаковали беспилотниками гражданских супругов, которые пытались выйти из оккупированного села Грабовское Краснопольской громады. 52-летняя Валентина и 54-летний Валерий Клочковы погибли на полпути к подконтрольной Украине территории. Племянник погибшего Александр рассказал о жизни супругов.

Об этом сообщает «Суспильне».

Как рассказал племянник, Валерий и Валентина Клочковы больше месяца прятались в погребе после того, как 18 декабря 2025 года в их село зашли российские войска. Спасаясь от оккупации и из-за болезни женщины, мужчина решился на отчаянный шаг — вывезти жену на санках в сторону позиций ВСУ.

«Насколько я понимаю, тетя или заболела, или просто морально они не выдержали там находиться, и он решил выйти. Ребята видели, как он с Грабовского тащил ее на санках. Прошли почти семь километров от села — это достаточно большое расстояние, но половина пути. Мы уже были готовы, машина была готова выезжать уже за ними», — вспоминает племянник погибшего Александр Клочков.

Он добавляет, что когда до безопасного места оставалось еще несколько километров, пару заметил вражеский дрон. Первая атака была неудачной, и люди смогли пройти еще полкилометра. Однако во время короткой передышки россияне нанесли прямой удар. Второй российский дрон попал прямо в Валентину, которая находилась на санках. От полученных ран 52-летняя женщина погибла мгновенно. 54-летний Валерий, оставшись невредимым после первого попадания, не покинул тело жены.

«Она была на санках, ее разорвало. Потом дядя около часа плакал возле нее. И потом они запустили еще два», — рассказал Александр.

По его словам, последующие удары беспилотников убили мужчину рядом с его погибшей супругой. Александр убежден, что российские военные действовали сознательно, ведь современная оптика дронов позволяет четко идентифицировать гражданских лиц.

«Военные РФ прекрасно видели этих людей. То есть это же сидел другой человек по ту сторону этого дрона и бил. Я думаю, они их в лицо знали, потому что такое количество времени они там находились. Просто нельзя подобрать слова, чтобы сказать, что это за люди там сидели за пультом и чтобы такое сделали с гражданскими людьми, безоружными. Просто хочется, чтобы мир увидел, против кого воюют россияне», — подчеркнул племянник.

Напомним, ранее мы писали, что 27 января российские военные совершили очередное военное преступление, целенаправленно атаковав дронами-камикадзе двух мирных жителей в Сумской области. Мужчина и женщина погибли на месте при попытке покинуть оккупированную территорию.

Ранее российские военные зашли на приграничную территорию села Грабовское и вывезли оттуда 50 гражданских жителей. В ночь, когда россияне вывезли людей, в этом районе продолжались боевые действия. Из-за обострения ситуации безопасности на пограничных в Краснопольской громаде Сумщины вырос спрос на эвакуацию.