В Сумской области россияне ударили по правоохранителям, работавшим на месте "прилетов": есть погибшие

В Сумской области в результате вражеского обстрела погибли двое полицейских, а четверо получили ранения. Российские оккупанты ударили, когда следственная группа выехала работать на место вражеской атаки.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Следовательная группа выехала на документирование последствий "прилетов" по зданию фермерского хозяйства. В это время враг ударил снова — прицельно артиллерией по правоохранителям", — подчеркнул глава МВД.

По его словам, тела двух полицейских спасателей извлекли из-под завалов. Кроме того, ранения получили четверо следователей.

В Сумской области в результате атаки РФ погибли двое правоохранителей. / Фото: Игорь Клименко

Россияне ударили из артиллерии, когда на месте предыдущих прилетов работала полиция.

Напомним, руководитель Национальной полиции Иван Выговский назвал условие максимального привлечения полицейских на фронте. В частности, идею мобилизовать на фронт 100 тысяч полицейских он называет "странной" и сложной реализовать.

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