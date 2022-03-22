В Сумской области российская армия обстреляла пенсионеров, которые на велосипедах ехали в больницу

В Сумской области российская армия обстреляла пенсионеров, которые на велосипедах ехали в больницу

Женщина погибла, а мужчина очутился в больнице.

Российские оккупанты обстреляли супругов пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу в Сумской области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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По данным следствия, инцидент произошел 19 марта. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации из огнестрельного оружия обстреляли супругов пенсионеров. Они ехали на велосипедах в Тростянецкую больницу по полевой дороге. В результате обстрела 59-летняя женщина погибла. Ее муж получил ранение.

Отмечается, что Ахтырская окружная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщалось, российские военные угоняют школьные автобусы, автомобили спецслужб и машины в Сумской области. По словам главы Сумской области Дмитрий Живицкий, делается это вероятно для того, чтобы под видом мирных жителей прорваться в другие города. Пока важно контролировать, чтобы машины с орками не заезжали в наши населенные пункты через гуманитарные коридоры или любыми другими путями.

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