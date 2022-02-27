В Сумской области российские танки расстреляли автобус с мирными жителями

Скорую помощь к нему сейчас не подпускают.
В Сумской области русские танки расстреляли автобус с мирными жителями.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
По его словам, автобус был расстрелян в Ахтырском районе между Чупаховкой и Довжиком.
"Скорую помощь к нему сейчас не подпускают. Местность вокруг заминирована, проехать к ним не могут", — говорится в сообщении Живицкого.
Семейные врачи пешком из амбулатории выходят им на встречу, на место расстрела: "Попробуют оказывать им медпомощь до приезда скорой".
Ранее стало известно, что в Сумской области диверсанты напали на пограничников. Двое пограничников погибли, нацгвардейцы ранены.