В Сумской области российские танки расстреляли автобус с мирными жителями

В Сумской области российские танки расстреляли автобус с мирными жителями

Скорую помощь к нему сейчас не подпускают.

В Сумской области русские танки расстреляли автобус с мирными жителями.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, автобус был расстрелян в Ахтырском районе между Чупаховкой и Довжиком.

"Скорую помощь к нему сейчас не подпускают. Местность вокруг заминирована, проехать к ним не могут", — говорится в сообщении Живицкого.

Семейные врачи пешком из амбулатории выходят им на встречу, на место расстрела: "Попробуют оказывать им медпомощь до приезда скорой".

Ранее стало известно, что в Сумской области диверсанты напали на пограничников. Двое пограничников погибли, нацгвардейцы ранены.