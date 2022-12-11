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В Сумской области российские военные из минометов обстреляли похоронную процессию

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Сумской области российские военные из минометов обстреляли похоронную процессию

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:30 10 декабря 2022 года.

В течение дня россияне обстреляли две пограничные громады на севере Сумщины : Зноб-Новгородскую и Середино-Будскую.

Об этом шла речь в сообщении главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в социальных сетях.

По Зноб-Новгородской громаде армейцы ударили из минометов. Было 10 разрывов мин. Русские били именно в то время, когда шла похоронная процессия. Враг обстрелял двор и дорогу у дома покойного. Люди успели спрятаться в укрытие.

Относительно Середино-Будской громады было пять прилетов из ствольной артиллерии по приграничной деревне.

«Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!», — говорится в сообщении.

Напомним, в течение дня 9 декабря 2022 года оккупант нанес 48 ударов по приграничной области Сумской области. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

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Дата публикации
Просмотры
660
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