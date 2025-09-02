В Сумской области российский дрон попал в нежилое помещение: есть раненые

Дрон / © ТСН.ua

Сегодня жители Сум услышали два мощных взрыва. Они стали следствием попадания вражеского беспилотника в нежилое помещение.

Об этом заявил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь .

К сожалению, ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В области сохраняется угроза повторных ударов. После ее завершения все аварийные и спасательные службы возобновят работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Граждане призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.