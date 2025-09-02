ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
9
Время на прочтение
1 мин

В Сумской области российский дрон попал в нежилое помещение: есть раненые

В Сумах раздались два взрыва в результате атаки вражеского беспилотника. Дрон попал в нежилое здание, пострадали люди.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Сегодня жители Сум услышали два мощных взрыва. Они стали следствием попадания вражеского беспилотника в нежилое помещение.

Об этом заявил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь .

К сожалению, ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В области сохраняется угроза повторных ударов. После ее завершения все аварийные и спасательные службы возобновят работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Граждане призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Дата публикации
Количество просмотров
9
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie