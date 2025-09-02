- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 9
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумской области российский дрон попал в нежилое помещение: есть раненые
В Сумах раздались два взрыва в результате атаки вражеского беспилотника. Дрон попал в нежилое здание, пострадали люди.
Сегодня жители Сум услышали два мощных взрыва. Они стали следствием попадания вражеского беспилотника в нежилое помещение.
Об этом заявил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь .
К сожалению, ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
В области сохраняется угроза повторных ударов. После ее завершения все аварийные и спасательные службы возобновят работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Граждане призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя тревоги и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .