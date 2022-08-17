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В Сумской области СБУ проводит рейды по выявлению вражеских диверсантов

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В Сумской области СБУ проводит рейды по выявлению вражеских диверсантов

Управление СБУ в Ровенской области

В среду, 17 августа, на территории Сум проводятся комплексные контрдиверсионные меры.

В мероприятиях принимают участие подразделения правоохранительных структур и Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Сумской городской совет со ссылкой на управление СБУ в Сумской области.

"Жителей общества просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мер", — говорится в сообщении.

Напомним, российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в тыл Вооруженных сил Украины у Осокоровки в Херсонской области.

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