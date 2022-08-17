В Сумской области СБУ проводит рейды по выявлению вражеских диверсантов

В среду, 17 августа, на территории Сум проводятся комплексные контрдиверсионные меры.
В мероприятиях принимают участие подразделения правоохранительных структур и Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Сумской городской совет со ссылкой на управление СБУ в Сумской области.
"Жителей общества просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и ответственно реагировать на законные требования участников контрдиверсионных мер", — говорится в сообщении.
Напомним, российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в тыл Вооруженных сил Украины у Осокоровки в Херсонской области.
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