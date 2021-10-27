В Сумской области семейные врачи изготовляли фейковые COVID-сертификаты: что им грозит

В Сумской области семейные врачи изготовляли фейковые COVID-сертификаты: что им грозит

За свои "услуги" мошенники требовали около трех тысяч гривен. Ежемесячно они производили до 200 подделок.

В Сумской области семейные врачи одного из районных медучреждений вместе с местным жителем изготовляли фейковые сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Отмечается, что сообщник разыскивал "клиентов" через мобильное приложение и после предоплаты отдавал их данные врачам.

Медработники, со своей стороны, вводили недостоверные данные о якобы проведенной вакцинации в информационную систему Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), что позволяло вносить ложные сведения в мобильное приложение "Дия".

"В результате проведения соответствующих проверок установлено, что на самом деле никакие прививки не осуществлялись, а врачи незаконно вмешивались в мобильное приложение электронного сервиса государственных услуг", — говорится в сообщении.

За свои "услуги" мошенники требовали около трех тысяч гривен. Ежемесячно они производили до 200 подделок.

Во время санкционированных обысков по местам работы и проживания злоумышленников следователи изъяли компьютерную технику, из которой совершались несанкционированные действия и "медицинские документы" о фейковых прививках.

Правоохранители открыли уголовное производство по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи и сбыте поддельных документов (ч. 2 ст. 361, ч. 3. ст. 358 УКУ).

Заметим, что санкция ч. 2 ст. 361 УКУ предусматривает от трех до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а ч. 3. ст. 358 УКУ – до пяти лет лишения свободы.

"Продолжаются следственные действия по установлению всех лиц, причастных к сделке и блокированию ранее выданных поддельных сертификатов", — указали в СБУ.

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