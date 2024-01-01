В Сумской области "Шахед" попал в дом: в ОВА рассказали о последствиях

Россияне не прекращают вражеские атаки по Украине.

В Новый год, 1 января, россияне атаковали Сумщину. Вражеский БпЛА типа "Шахед" попал в жилое двухэтажное здание в Эсманской общине.

Об этом сообщили в Сумской ОГА.

Отмечается, что в результате атаки есть разрушения, люди оказались под завалами.

В настоящее время на месте прилета работают все необходимые службы.

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"Предварительно, из-под завалов уже спасены три человека. Им оказывается медицинская помощь", — добавили в ОВА.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в ночь на 1 января был нанесен удар по оккупированному Лисичанску в Луганской области: произошло попадание в училище, где базировались российские военные.

Кроме того, российская армия атаковала Камышаны в Херсонской области. В результате удара есть пострадавшая.

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