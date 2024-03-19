В Сумской области Силы обороны уплотняют укрепление первой и второй линий – подробности

Военные в Сумской области рассматривают различные варианты развития событий в регионе и готовятся к ним.

В Сумской области Силы обороны уплотняют укрепление первой и второй линий.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Север" Вадим Мысник, пишет "Радио Свобода".

"Силы обороны в Сумской области выполняют боевые задачи по удержанию государственной границы и недопущению российских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп – ред.) и военных со стороны Российской Федерации. Сейчас Силы обороны в регионе уплотняют укрепление первой, второй и третьей линий", – заявил Мысник. .

В то же время Мысник отметил, что на этот момент большой группировки врага для масштабного вторжения в Сумскую область не наблюдается.

Напомним, 18 марта в Конотопе на Сумщине во время обстрела со стороны врага получили повреждения теплосети.

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