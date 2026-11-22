Россия атаковала Сумщину / © Крымский ветер

Реклама

Россия 22 ноября в очередной раз атаковала Сумскую область. К сожалению, в результате взрыва вражеского дрона погиб 14-летний ребенок. Трагедия произошла утром в Новослободской общине.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Реклама

По предварительной информации, двое местных жителей столкнулись с российским беспилотником, который сдетонировал. От полученных тяжких травм подросток погиб на месте.

Реклама

Следует заметить, что угроза взрывоопасных предметов остается чрезвычайно высокой, особенно в пограничных общинах. Категорически запрещено приближаться к неизвестным предметам, прикасаться к ним или пытаться перенести. Это могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, вражеские дроны и другие взрывоопасные предметы.

В ОВА призывали объяснять эти правила детям. При обнаружении подозрительных предметов нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить 101 или 102.

Напомним, что в ночь на 22 ноября армия Россия атаковала беспилотниками Киевскую область. В поселке Дымер, что в Вышгородском районе, поврежден пятиэтажный жилой дом. Спасатели обнаружили под завалами первое тело. Предварительно под завалами могут находиться до восьми человек, в том числе дети.

На сегодня известно, что пострадали три человека, среди них — ребенок. У женщины 1972 года рождения зафиксирована острая реакция на стресс.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров