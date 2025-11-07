В Сумской области тысячи людей отказываются от эвакуации: что известно

Эвакуация. / © Associated Press

В Сумской области около 20 тысяч человек отказались от эвакуации. Люди, несмотря на обстрелы и сложную ситуацию, не хотят покидать собственные дома.

Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в интервью "РБК-Украина".

По его словам, многие жители прифронтовых населенных пунктов не хотят покидать собственные дома. Люди, говорит чиновник, имеют разные причины для этого.

"У нас есть около 20 тысяч письменных отказов от эвакуации. Действующее законодательство не предусматривает принудительный способ перемещения людей. Поэтому, конечно, такие случаи есть. Действительно, люди не хотят покидать свои дома", - заявил Григоров.

Наверное, высказался руководитель ОВА, ни один человек не хочет покидать свой дом, потому что ему непонятно, как строить жизнь в новом месте.

"Хочу отметить, что для эвакуируемых людей в области предусмотрены места для расселения, об этом постоянно информируем людей. Оказывается гуманитарная и другая помощь", - добавил Григоров.

Напомним, по данным Министерства развития общин и территорий, за пять месяцев с прифронтовых территорий спасены более 121 тысячи человек. Из них - около 14 тысяч детей и около 4 тысяч человек с ограниченной мобильностью. Наибольшее количество людей вывезено из Донецкой области - более 84 тысяч человек, среди них 9,2 тыс. детей.

