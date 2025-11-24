- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 311
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумской области умер младенец из-за халатности родителей - как их наказали
Ребенок родился здоровым, но из-за того, что он не получил должного ухода, это привело к смерти.
В Сумской области из-за невыполнения родителями обязанностей по уходу за младенцем, ребенок умер.
Об этом сообщили в Конотопской окружной прокуратуре.
По данным следствия, у 35-летнего мужчины и его 31-летней жены 21 апреля 2024 года родился здоровый мальчик. Однако родители не обеспечили новорожденному надлежащего питания и ухода. Как установили ювенальные прокуроры, ребенок недополучал необходимые питательные вещества, что повлекло задержку развития, резкое снижение веса и физическую незрелость органов и тканей.
Ситуация осложнилась, когда малыш заболел. По материалам следствия, родители не обратились за медицинской помощью своевременно, несмотря на очевидное ухудшение состояния ребенка. В результате 15 июля 2024 года мальчик умер. Эксперты установили, что причиной стала вирусная инфекция неустановленной этиологии.
Специалисты отмечают: если бы родители обратились к врачам вовремя, лечение могло бы остановить развитие дистрофических изменений, улучшить состояние иммунной системы младенца и существенно повлиять на тяжесть течения инфекции.
Напомним, ранее мы писали о том, что во время отпуска в Греции родители случайно убили 2-месячного младенца.