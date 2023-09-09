В Сумской области в военкомат вызвали мужчину без руки: в ТЦК объяснили причину

Информация о мобилизации человека с инвалидностью распространяется в Сети для дискредитации центров комплектования.

В Сумской области в военкомат вызвали повесткой Александра Денисенко, который с рождения не имеет кисти на руке и имеет проблемы со зрением.

В областном ТЦК отрицают, что пытались мобилизовать этого мужчину, и объяснили, что вызов был обусловлен представленными списками сельской громады для уточнения данных и сверки учета военнообязанных.

"Поскольку Александр вовремя не обновлял данные в ТЦК и СП, информация об инвалидности отсутствовала", — говорится в сообщении.

В центре комплектования сообщили, что у упомянутого мужчины обнаружили неактуальный военно-учетный документ – справку вместо военного билета.

“Согласно порядку оформления учетных документов мужчину отправили на ВВК для оформления всех нужных документов О СНЯТИИ по учету и выдаче нового актуального бланка – военного билета. Документы об инвалидности второй группы также будут приобщены к заключению ВВК", — подчеркнули в ТЦК и СП Сумской области, добавив, что Александр не может быть мобилизован в ВСУ.

Неправдивую и искаженную информацию, говорится в сообщении, распространяют в Сети "для подрыва мобилизации и имиджа территориального центра комплектования и социальной поддержки".

Фейковое сообщение о мобилизации мужчины с инвалидностью / Фото: из соцсетей

Напомним, жителю Дрогобыча Львовской области, который не имеет кистей обеих рук и пользуется протезами на ногах, в начале 2023 года пришла повестка в военкомат.

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