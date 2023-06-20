В Сумской области во время обстрелов враг попал в жилые дома: есть раненые и погибшие

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничии на 21.00 19 июня 2023 года.

В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация по социальным сетям.

Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелы потерпели Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Новослободская громады.

Хотинская громада: совершен минометный обстрел (8 взрывов).

Краснопольская громада: враг бил из минометов (10 взрывов) и артиллерии (43 взрыва). В результате одного из артобстрелов (18 взрывов) было прямое попадание в жилой дом, телесные повреждения получили 1 гражданское лицо и ребенок 2010 г.р. и поврежден жилой дом.

Миропольская громада: произведен артиллерийский обстрел (5 взрывов). Также зафиксирован сброс с БпЛА квадрокоптерного типа 1 гранаты "Ф-1" (1 взрыв). Кроме того, россияне избивали из миномета (6 взрывов). В результате обстрела повреждены частный дом и гаражное помещение.

Юнаковская громада: был минометный обстрел (9 взрывов). В результате обстрела произошло попадание по жилому дому, в результате чего погибло одно гражданское лицо и одно гражданское лицо ранено. Также зафиксирован артобстрел (3 взрыва).

Новослободская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию общины.

Белопольская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).

Шалыгинская громада: зафиксирован обстрел из гранатомета АГС (3 взрыва).

Середино-будская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

Напомним, что в День отца в Сумской области в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.