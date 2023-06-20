В Сумской области во время обстрелов враг попал в жилые дома: есть раненые и погибшие

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничии на 21.00 19 июня 2023 года.
В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация по социальным сетям.
Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелы потерпели Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Новослободская громады.
- Хотинская громада: совершен минометный обстрел (8 взрывов).
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (10 взрывов) и артиллерии (43 взрыва). В результате одного из артобстрелов (18 взрывов) было прямое попадание в жилой дом, телесные повреждения получили 1 гражданское лицо и ребенок 2010 г.р. и поврежден жилой дом.
- Миропольская громада: произведен артиллерийский обстрел (5 взрывов). Также зафиксирован сброс с БпЛА квадрокоптерного типа 1 гранаты "Ф-1" (1 взрыв). Кроме того, россияне избивали из миномета (6 взрывов). В результате обстрела повреждены частный дом и гаражное помещение.
- Юнаковская громада: был минометный обстрел (9 взрывов). В результате обстрела произошло попадание по жилому дому, в результате чего погибло одно гражданское лицо и одно гражданское лицо ранено. Также зафиксирован артобстрел (3 взрыва).
- Новослободская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Белопольская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: зафиксирован обстрел из гранатомета АГС (3 взрыва).
- Середино-будская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).
Напомним, что в День отца в Сумской области в результате обстрела РФ погибли папа и ребенок.
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