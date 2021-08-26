В Сумской области во время пожара в летней кухне погибла 85-летняя женщина: видео

В Сумской области во время пожара в летней кухне погибла 85-летняя женщина: видео

Охваченное пламенем здание увидел случайный прохожий, который вызвал спасателей.

На месте пожара, возникшего помещении летней кухни и хозяйственной постройки на улице Кобзаря в городе Бурынь (Сумская область), спасатели ГСЧС обнаружили тело погибшей хозяйки.

Об этом сообщили в четверг, 26 августа, в пресс-службе ГСЧС.

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Когда на место происшествия прибыли спасатели, пламя успело полностью охватить летнюю кухню и кровлю на площади до 30 кв. м. Внутри горящего помещения кухни было обнаружено без признаков жизни тело хозяйки — 85-летней пенсионерки.

"Пожарным удалось локализовать пожар, предотвратив взрыв газового баллона и не допустив распространения огня на жилой дом, расположенный рядом", — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Для ликвидации пожара было задействовано 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины и обстоятельства возгорания все еще выясняют.

Напомним, ранее в микрорайоне так называемого Старого города в Виннице возник крупный пожар. Вспыхнуло двухэтажное складское здание, спасатели почти четыре часа боролись с огнем.

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