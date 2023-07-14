В Сумской области водитель трактора подорвался на мине

На Сумщине водитель трактора, проигнорировавший знак "Осторожно мины", заехал в запрещенную зону и наткнулся на взрывоопасный предмет.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В сообщении указывается, что инцидент произошел в районе Конотопа, где неподалеку от одного из сел 46-летний работник аграрного предприятия осуществлял опрыскивание пшеницы.

"Тракторист рассказал правоохранителям, что видел предупредительную табличку с надписью «Осторожно мины», но все же съехал на опасный участок вблизи поля, чтобы выполнить работу. Через несколько секунд раздался мощный взрыв — опрыскиватель своим колесом наехал на мину. Мужчина вышел из трактора и увидел, что колеса и корпус опрыскивателя повреждены, а на земле образовалась воронка. Водитель, к счастью, получил всего несколько царапин", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы призывают соблюдать правила минной безопасности и советуют ни в коем случае не игнорировать таблички, знаки, надписи и метки, предупреждающие о минно-взрывной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что мины из затопленной части Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС, прибиваемые течением к пляжам Одессы, будут уничтожаться сразу на городе.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харьковской области подросток погиб в результате детонации взрывного предмета, который он перевозил.

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