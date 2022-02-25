В Сумской области военная техника РФ выехала из Конотопа в сторону Ромнов и разделилась — глава ОГА

В Сумской области военная техника РФ выехала из Конотопа в сторону Ромнов и разделилась — глава ОГА

Российские оккупанты продолжают разъезжать по Сумщине.

Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал, что колонна военной техники РФ шла на Недригайлов, остановилась, вернулась на Терны Роменского района.

Об этом он написал в Facebook.

"Из Тернов выехало (вражеских. — Ред.) 5 машин в сторону Конотопа. Из Конотопа шла колонна в сторону Ромнов. По дороге разделилась на две колонны: одна пошла на Прилуцкое направление (Диброва), другая – на Ромны", — такую информацию Живицкий передал от главы председателя Роменской РГА Дениса Ващенко.

По состоянию на 21:00 из Ахтырки были выбиты российские оккупанты.

"Движется техника через Славгород (бывший Краснопольский р-н) на с. Тарасовку, Солдатское, пересекают реку Ницаха. Там много техники доехало мимо Тростянца до Боромли", — отметил председатель Сумской ОГА.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на слова советницы главы Сумской ОГА Алены Бояриновой, в Глухове 26 пограничников держат в плену. Все живы.