В Сумской области военная техника РФ выехала из Конотопа в сторону Ромнов и разделилась — глава ОГА

Российские оккупанты продолжают разъезжать по Сумщине.
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал, что колонна военной техники РФ шла на Недригайлов, остановилась, вернулась на Терны Роменского района.
Об этом он написал в Facebook.
"Из Тернов выехало (вражеских. — Ред.) 5 машин в сторону Конотопа. Из Конотопа шла колонна в сторону Ромнов. По дороге разделилась на две колонны: одна пошла на Прилуцкое направление (Диброва), другая – на Ромны", — такую информацию Живицкий передал от главы председателя Роменской РГА Дениса Ващенко.
По состоянию на 21:00 из Ахтырки были выбиты российские оккупанты.
"Движется техника через Славгород (бывший Краснопольский р-н) на с. Тарасовку, Солдатское, пересекают реку Ницаха. Там много техники доехало мимо Тростянца до Боромли", — отметил председатель Сумской ОГА.
Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на слова советницы главы Сумской ОГА Алены Бояриновой, в Глухове 26 пограничников держат в плену. Все живы.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.