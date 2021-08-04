В Сумской области вор поджег свой дом и притворялся женщиной, лишь бы не задержали

В Сумской области вор поджег свой дом и притворялся женщиной, лишь бы не задержали

Мужчина пытался перехитрить полицейских.

27-летний житель города Коноп обратился в полицию с заявлением о похищении велосипеда. Правоохранители начали искать злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

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Он рассказал правоохранителям, что находясь на работе, заметил как неизвестный мужчина на велосипеде подъехал к его двухколесноve, пересел на него и уехал. Зато оставил свой старенький велосипед. Увидев это, он с другом бросились догонять вора, злоумышленник бросил угнанный транспорт и убежал.

После этого пострадавший обратился в полицию, чтобы установить и разыскать злоумышленника.

"С помощью отработки камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника, — рассказал Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского районного отдела полиции. — Им оказался 23-летний местный житель".

Как оказалось, злоумышленник причастен к мелким кражам из продуктовых магазинов и супермаркетов. Злоумышленник надеялся, что из-за небольшой суммы убытков в полицию никто обращаться не будет. Кроме того, установлена его причастность к кражам из благотворительных ящиков.

Поняв, что правоохранители заинтересовались им, злоумышленник начал использовать конспирацию.

В частности, он умышленно поджег свой дом. Затем распустил слухи о том, что поехал на заработки и постоянное проживание в другой регион из-за потери жилья. Мужчина рассчитывал избежать ответственности за совершенные правонарушения. Он по нескольку раз в день начал менять свою одежду, обувь, головные уборы и надевать медицинские маски. В некоторых случаях даже переодевался в женскую одежду. Но остаться незамеченным ему все же не удалось, злоумышленника задержали мужчину.

В полиции по этим фактам возбуждены уголовные производства. Следственные действия продолжаются.

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