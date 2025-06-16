В Сумской области войска РФ прошли первую линию обороны: эксперт о наступлении на Сумы

Наступление на Сумы. / © ТСН

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На Сумском направлении российские войска имеют продвижение, но сейчас они не могут прорвать украинскую оборону.

Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире FREEДОМ.

По его словам, Сумское направление было одним из главных ударов россиян в текущей летней наступательной кампании.

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"Первую линию обороны они, конечно, прошли. Она наиболее слабая. Далее совершенно было ожидаемо, что мы оккупантов остановим или хотя бы приостановим, что сейчас и произошло. Продвижение в сторону Сум практически захлебнулось, так скажем. Поэтому все эти апокалиптические сценарии не оправдались", - пояснил Гетьман.

оккупанты готовились к наступлению. Именно поэтому поначалу они продвигались быстро за счет накопления живой силы и техники.

"Сейчас, я думаю, ближе, чем на 20 км, они к Сумам не подойдут. Но все возможно. Они могут добавить силы, средства туда, людей, живую силу и технику. Какое-то продвижение возможно, но паниковать и считать, что они скоро будут у Сум, не стоит. Ожидать, что они как-то не просто скоро, а вообще подойдут близко к Сумам, а вообще подойдут близко к Сумам, а вообще подойдут близко к Сумам.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ отталкивают россиян из Сумской области. Однако, по данным американского Института изучения войны (ISW), подтвердить эту информацию пока невозможно.

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По информации ОВА, в Сумской области из-за наступления РФ под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов. Из 60 — население уехало полностью.

Дата публикации 13:50, 16.06.25 Количество просмотров 5 Россияне умышленно сбросили дрон на тракториста в поле! Ужас на Сумщине