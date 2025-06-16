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В Сумской области войска РФ прошли первую линию обороны: эксперт о наступлении на Сумы
В Сумской области россиянам удалось пройти первую линию обороны, но сейчас их продвижение очень замедлилось.
На Сумском направлении российские войска имеют продвижение, но сейчас они не могут прорвать украинскую оборону.
Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире FREEДОМ.
По его словам, Сумское направление было одним из главных ударов россиян в текущей летней наступательной кампании.
"Первую линию обороны они, конечно, прошли. Она наиболее слабая. Далее совершенно было ожидаемо, что мы оккупантов остановим или хотя бы приостановим, что сейчас и произошло. Продвижение в сторону Сум практически захлебнулось, так скажем. Поэтому все эти апокалиптические сценарии не оправдались", - пояснил Гетьман.
оккупанты готовились к наступлению. Именно поэтому поначалу они продвигались быстро за счет накопления живой силы и техники.
"Сейчас, я думаю, ближе, чем на 20 км, они к Сумам не подойдут. Но все возможно. Они могут добавить силы, средства туда, людей, живую силу и технику. Какое-то продвижение возможно, но паниковать и считать, что они скоро будут у Сум, не стоит. Ожидать, что они как-то не просто скоро, а вообще подойдут близко к Сумам, а вообще подойдут близко к Сумам, а вообще подойдут близко к Сумам.
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ отталкивают россиян из Сумской области. Однако, по данным американского Института изучения войны (ISW), подтвердить эту информацию пока невозможно.
По информации ОВА, в Сумской области из-за наступления РФ под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов. Из 60 — население уехало полностью.