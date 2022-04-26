В Сумской области возобновили работу 70% пригородных автобусных маршрутов — Тимошенко

После освобождения Сумской области от российских кафиров возобновили курсирование 70% пригородных автобусов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Восстановлено 70% пригородных автобусных маршрутов Сумщины", — отметил он.

Также было восстановлено железнодорожное сообщение со столицей Украины – поезда будут курсировать ежедневно.

«Поезд будет курсировать из Сум ежедневно в Киев через Конотоп и Нежин и в тот же день обратно», – рассказал Тимошенко.

По его словам, общины области начали получать горючее, стоимость которого установлена по нынешним рыночным ценам.

Кроме того, в регионе продолжаются работы по восстановлению поврежденных домов, которые обследуют на наличие взрывоопасных предметов.

«В селе Климентово, расположенном на берегу Ворсклы, до войны было любимым местом отдыха жителей Сумщины, обследуют поврежденные и разрушенные жилые дома», – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, частично был восстановлен железнодорожный экспресс по направлению Харьков-Сумы.