В Сумской области враг нанес 76 ударов по приграничной области по разным видам вооружения

На Сумщине – сложная ситуация на границе.
Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.30 2 декабря.
Об этом в сообщении в Telegram-канале заметил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
- В течение дня враг нанес 76 ударов по приграничью из разных видов вооружения.
- Под обстрелами были Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Краснопольская и Белопольская громады.
- По Середино-Будской громаде россияне ударили из миномета (1 "прилет") и из САУ (22 "прилета"). Без разрушений.
- На одно из пограничных сел Краснопольской громады армейцы РФ сбросили с квадрокоптера взрывчатку (ВОГ). К счастью, обошлось без последствий.
- По Зноб-Новгородской громаде россияне избивали из минометов 120 мм калибра. 21 мина взорвалась на украинской территории. В результате обстрела повреждены склады местного хозяйства.
- Также после 19 часов был обстрел этого же села одновременно из реактивной системы залпового огня (6 прилетов) и САУ (4 прилета): без пострадавших.
- Белопольскую громаду враг обстрелял из ствольной артиллерии (21 «прилет»): без жертв.
«Тихой всем ночи. Верим в наших защитников и защитниц!», — говорится в сообщении.
Обстрелы Сумщины
На днях россияне в очередной раз обстреляли три громады Сумской области: глава ОВА показал последствия прилетов.
Ранее в результате обстрелов пострадал 5-этажный дом.
Стоит отметить, что оккупанты почти каждый день с территории РФ атакуют пограничные населенные пункты Украины.
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