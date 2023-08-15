В Сумской области враг обстреливает громады из минометов и запускает ракеты с вертолета

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 14 августа 2023 года.

В течение дня россияне совершили 22 обстрела пограничья. Зафиксировано 156 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Шалыгинская, Середино-Будская, Краснопольская, Эсманская, Великописаревская громады.

Хотинская громада: враг избивал из миномета (6 взрывов) и артиллерии (5 взрывов). Кроме того, с вертолета осуществлен пуск ракеты НАР(3 взрыва).

Белопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (57 взрывов). Также с вертолета произведены пуски рэкет НАР (3 взрывов). Кроме того, зафиксирован сброс ВОГ с БПлА (9 взрывов).

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Шалыгинская громада: был минометный обстрел (12 взрывов).

Середино-будская громада: россияне били из артиллерии (7 взрывов) и минометов (12 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские (15 взрывов) и минометные (7 взрывов) обстрелы.

Эсманская громада: 2 мины сбросил враг на территорию общины.

Великописаревская громада: россияне совершили обстрелы из гранатометов (18 взрывов АГС). Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, что ранее военные РФ пять раз обстреливали территорию Сумщины. Повреждены дома и линия электропередач.

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