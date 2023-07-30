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В Сумской области враг обстрелял 17 населенных пунктов в 9 территориальных общинах

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Сумской области враг обстрелял 17 населенных пунктов в 9 территориальных общинах

Враг продолжает обстреливать Сумщину / Фото: МВД

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 29 июля 2023 года.

В течение дня враг совершил 25 обстрелов. Зафиксировано 122 взрыва.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация по социальным сетям.

  • Обстреляно 17 населенных пунктов в 9 территориальных громадах: Сумской, Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалыгинской, Эсманской, Середино-Будской, Новослободской.
  • Сумская громада: ракетный удар по учебному заведению в Сумах.
  • Шалыгинская громада: минометный обстрел (2 взрыва).
  • Эсманская громада: миномет (7 взрывов).
  • Краснопольская громада: минометный обстрел (15 взрывов), САУ (3 взрыва).
  • Белопольсквя громада: миномет (38 взрывов), ствольная артиллерия (8 взрывов).
  • Шалыгинская громада: ствольная артиллерия (9 взрывов). Поврежден 1 частный жилой дом.
  • Новослободская громада: РСЗО (10 взрывов), миномет (12 взрывов), гранатомет (29 взрывов). Повреждены 2 частных жилых дома, 2 хозяйственные постройки, ЛЭП.
  • Юношеская громада: артобстрел (8 взрывов).
  • Середино-будская громада: артобстрел (1 взрыв).
  • Миропольская громада: миномет (2 взрыва).

Напомним, что в результате российского ракетного удара в Сумах погиб человек, 5 получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
108
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