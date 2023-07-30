В Сумской области враг обстрелял 17 населенных пунктов в 9 территориальных общинах

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 29 июля 2023 года.
В течение дня враг совершил 25 обстрелов. Зафиксировано 122 взрыва.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация по социальным сетям.
- Обстреляно 17 населенных пунктов в 9 территориальных громадах: Сумской, Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалыгинской, Эсманской, Середино-Будской, Новослободской.
- Сумская громада: ракетный удар по учебному заведению в Сумах.
- Шалыгинская громада: минометный обстрел (2 взрыва).
- Эсманская громада: миномет (7 взрывов).
- Краснопольская громада: минометный обстрел (15 взрывов), САУ (3 взрыва).
- Белопольсквя громада: миномет (38 взрывов), ствольная артиллерия (8 взрывов).
- Шалыгинская громада: ствольная артиллерия (9 взрывов). Поврежден 1 частный жилой дом.
- Новослободская громада: РСЗО (10 взрывов), миномет (12 взрывов), гранатомет (29 взрывов). Повреждены 2 частных жилых дома, 2 хозяйственные постройки, ЛЭП.
- Юношеская громада: артобстрел (8 взрывов).
- Середино-будская громада: артобстрел (1 взрыв).
- Миропольская громада: миномет (2 взрыва).
Напомним, что в результате российского ракетного удара в Сумах погиб человек, 5 получили ранения.