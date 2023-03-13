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В Сумской области враг обстрелял Белопольскую громаду из минометов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Сумской области враг обстрелял Белопольскую громаду из минометов

В Сумской области произошло 117 "прилетов" в сутки / Фото: Сумская ОВА

Стала известна ситуация на границе в Сумской области по состоянию на 21.00 12 марта 2023 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили обстрелы территорий Белопольской громады. Было зафиксировано 18 прилетов из минометов. К счастью, без последствий.

По сообщениям военных, оперативная ситуация на приграничные Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Подразделения сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы.

Напомним, во время воздушной тревоги вечером в марте Сумской области слышали звуки взрывов. Позже в областной военной администрации объяснили, что в регионе работала ПВО по враждебным целям. Впоследствии местные власти уточнили, что это было эхо обстрелов приграничья из тяжелой артиллерии.

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Дата публикации
Просмотры
114
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