В Сумской области враг обстрелял семь громад: 97 "прилетов", есть раненые и разрушения

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 9 февраля 2023 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня враг совершил обстрелы 7 территориальных громад области: Белопольской, Юнаковской, Великописаревской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Глуховской, Шалыгинской.

Было зафиксировано 97 "прилета", в том числе сброс с БпЛА 5 взрывных устройств. К сожалению, ранены и разрушены.

Юноковская громада: в результате минометного обстрела (10 "прилетов") одного из сел общины местный житель 1965 г.р. получил телесные повреждения, а также поврежден один частный дом.

Белопольская громада: из-за минометного обстрела с территории России повреждены 3 частных дома и произошло возгорание хозяйственного сооружения.

Пострадала от минометов и Эсманьская громада: в результате обстрела одного из населенных пунктов общины повреждены несколько домов и зданий. К счастью, без человеческих потерь.

Также в результате минометного обстрела одного из сел Зноб-Новгородской общины повреждено хозяйственное здание.

В других громадах, к счастью, без последствий.

Ранее россияне хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба Сумской области. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждения получили газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.

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