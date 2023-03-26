В Сумской области враг сбрасывал мины и обстреливал громады из гранатометов

Стала известна ситуация на приграничьи Сумщины по состоянию на 21.00 25 марта 2023 года.

В течение дня россияне совершили обстрелы территории 6 громад Сумщины: Эсманской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Белопольской, Новослободской, Середино-Будской.

Об этом пишет Сумская ОВА в сообщении в соцсетях.

Зноб-Новгородская громада: россияне били из минометов – 10 прилетов.

Эсманьская громада: совершен минометный обстрел – 4 прилета.

Краснопольская громада: 7 мин враг сбросил на территорию общины.

Белопольская: совершен гранатометный обстрел из АГС (29 выстрелов) и артиллерийский обстрел из САУ (5 прилетов).

Новослободская громада: был минометный обстрел – 2 прилета.

Середино-Будская громада: по окраине г. Середина-Буда зафиксирован минометный обстрел – 2 прилета.

К счастью, – без потерь и разрушений.

По сообщениям военных, оперативная ситуация на приграничьи Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Подразделения сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы.

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Напомним, что ранее захватчики обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами. Ранены шесть гражданских жителей, в том числе и иностранный волонтер.

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