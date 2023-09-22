В Сумской области враг сбросил 16 мин на территорию одной из общин

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 21 сентября 2023 года.

В течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничья.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

Зафиксировано 149 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Глуховская, Свеская, Новослободская громады.

Краснопольская громада: были обстрелы из АГС (12 взрывов), артиллерии (12 взрывов) и минометов (21 взрыв).

Великописаревская громада: враг бил из минометов (27 взрывов) и обстрел из СПГ (11 взрывов).

Новослободская громада: совершен минометный обстрел (2 взрыва).

Хотинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (14 взрывов).

Эсманская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию общины.

Белопольская громада: был артиллерийский обстрел (3 взрыва). Также с вертолета осуществлен пуск 3-х ракет НАР (3 взрыва).

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Юношеская громада: совершен артиллерийский обстрел (13 взрывов).

Середино-будская громада: зафиксирован минометный обстрел (8 взрывов).

Шалыгинская громада: был минометный обстрел (5 взрывов).

Глуховская громада: совершен артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Свеская громада: русские били из артиллерии (2 взрыва).

Напомним, в начале сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.

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