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В Сумской области враг сбросил 16 мин на территорию одной из общин

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Сумской области враг сбросил 16 мин на территорию одной из общин

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21.00 21 сентября 2023 года.

В течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничья.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

Зафиксировано 149 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Глуховская, Свеская, Новослободская громады.

  • Краснопольская громада: были обстрелы из АГС (12 взрывов), артиллерии (12 взрывов) и минометов (21 взрыв).
  • Великописаревская громада: враг бил из минометов (27 взрывов) и обстрел из СПГ (11 взрывов).
  • Новослободская громада: совершен минометный обстрел (2 взрыва).
  • Хотинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (14 взрывов).
  • Эсманская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Белопольская громада: был артиллерийский обстрел (3 взрыва). Также с вертолета осуществлен пуск 3-х ракет НАР (3 взрыва).
  • Юношеская громада: совершен артиллерийский обстрел (13 взрывов).
  • Середино-будская громада: зафиксирован минометный обстрел (8 взрывов).
  • Шалыгинская громада: был минометный обстрел (5 взрывов).
  • Глуховская громада: совершен артиллерийский обстрел (4 взрыва).
  • Свеская громада: русские били из артиллерии (2 взрыва).

Напомним, в начале сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.

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Дата публикации
Просмотры
41
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