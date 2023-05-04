В Сумской области враг совершил 11 обстрелов пограничных громад: зафиксировано 67 взрывов

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 3 мая 2023 года.
В течение дня россияне совершили 11 обстрелов пограничных громад. Зафиксировано 67 взрывов.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Обстрелы подверглись населенным пунктам Миропольской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Белопольской, Ворожбянской, Середино-Будской громад.
- Миропольская громада: по территории общины враг бил из минометов – 16 взрывов.
- Юношеская громада: совершен артиллерийский обстрел (7 взрывов). В результате обстрела ранен гражданский, которому оказана первая медицинская помощь и направлена в медицинское учреждение. Били россияне по территории громады и из минометов – 6 взрывов.
- Ворожбянская громада: произведен артиллерийский обстрел (5 взрывов). В результате обстрела повреждено частное домовладение.
- Зноб-Новгородская громада: 4 мины сбросил враг на территорию общины.
- Середино-будская громада: был артобстрел с территории РФ – 21 взрыв.
- Белопольская громада: 4 мины сбросил враг на территорию общины.
Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.
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