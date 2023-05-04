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В Сумской области враг совершил 11 обстрелов пограничных громад: зафиксировано 67 взрывов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Сумской области враг совершил 11 обстрелов пограничных громад: зафиксировано 67 взрывов

Враг продолжает атаковать пограничные общины Сумской области / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 3 мая 2023 года.

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов пограничных громад. Зафиксировано 67 взрывов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Обстрелы подверглись населенным пунктам Миропольской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Белопольской, Ворожбянской, Середино-Будской громад.

  • Миропольская громада: по территории общины враг бил из минометов – 16 взрывов.
  • Юношеская громада: совершен артиллерийский обстрел (7 взрывов). В результате обстрела ранен гражданский, которому оказана первая медицинская помощь и направлена в медицинское учреждение. Били россияне по территории громады и из минометов – 6 взрывов.
  • Ворожбянская громада: произведен артиллерийский обстрел (5 взрывов). В результате обстрела повреждено частное домовладение.
  • Зноб-Новгородская громада: 4 мины сбросил враг на территорию общины.
  • Середино-будская громада: был артобстрел с территории РФ – 21 взрыв.
  • Белопольская громада: 4 мины сбросил враг на территорию общины.

Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
494
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