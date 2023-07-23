В Сумской области враг совершил 24 обстрела пограничья: зафиксировано 113 взрывов, есть погибшие и ранены

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 22 июля 2023 года.

В течение дня россияне совершили 24 обстрела пограничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Зафиксировано 113 взрывов.

Обстрелы потерпели Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Юнаковская и Хотинская громады.

Краснопольская громада: артиллерийский обстрел (14 взрывов). По предварительной информации в результате обстрела один человек погиб и 4 получили ранения. Повреждены жилые дома и газопровод.

Также читайте Оккупанты обстреляли поселок на Сумщине: есть жертвы

Великописаревская громады: вражеские вертолеты совершили два пуска неуправляемых авиационных ракет по окраине одного из населенных пунктов.

Белопольская громады: артиллерийский обстрел (10 взрывов). Повреждена линия электроснабжения.

Середино-будская громады: россияне нанесли удар с помощью дрона-камикадзе (1 взрыв). Предварительно получили ранения два человека.

Напомним, вечером 21 июля оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки четверо погибших и трое раненых. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

Читайте также: