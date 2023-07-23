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В Сумской области враг совершил 24 обстрела пограничья: зафиксировано 113 взрывов, есть погибшие и ранены

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Сумской области враг совершил 24 обстрела пограничья: зафиксировано 113 взрывов, есть погибшие и ранены

Враг продолжает атаковать Сумскую область / Фото: Суспільне

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 22 июля 2023 года.

В течение дня россияне совершили 24 обстрела пограничья.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Зафиксировано 113 взрывов.

  • Обстрелы потерпели Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Юнаковская и Хотинская громады.
  • Краснопольская громада: артиллерийский обстрел (14 взрывов). По предварительной информации в результате обстрела один человек погиб и 4 получили ранения. Повреждены жилые дома и газопровод.
  • Великописаревская громады: вражеские вертолеты совершили два пуска неуправляемых авиационных ракет по окраине одного из населенных пунктов.
  • Белопольская громады: артиллерийский обстрел (10 взрывов). Повреждена линия электроснабжения.
  • Середино-будская громады: россияне нанесли удар с помощью дрона-камикадзе (1 взрыв). Предварительно получили ранения два человека.

Напомним, вечером 21 июля оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки четверо погибших и трое раненых. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

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Дата публикации
Просмотры
7225
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