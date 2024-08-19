В Сумской области враг совершил авиаудар: есть погибший и раненые

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 18 августа 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 89 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 222 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Лебединская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады.

Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии (10 взрывов), FPV дронами (13 взрывов).

Белопольская громада: осуществлен авиаудар КАБ (5 взрывов). В результате авиаудара погиб 1 гражданское лицо, ранены 3 гражданских лица (среди которых 11 летний ребенок). Также был удар FPV дроном (1 взрыв).

Великописаревская громада: нанесены удары FPV дронами (5 взрывов). Также произошли сбросы ВОГ с БпЛА (4 взрыва), пуск НАР с вертолета (8 взрывов), артиллерийские обстрелы (21 взрыв), минометные обстрелы (32 взрыва).

Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (17 взрывов), минометов (23 взрывов), РСЗО (10 взрывов). Также были пуск НУРС с вертолета (9 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва).

Дружбовская громада: зафиксированы удары FPV дронами (7 взрывов).

Юношеская громада: совершены авиаудары КАБ (4 взрыва). В результате обстрела получил ранения местный житель.

Середино-будская громада: нанесен удар FPV дронами (8 взрывов), обстрелов из артиллерии (15 взрывов) и минометов (9 взрывов).

Новослободская громада: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).

Лебединская громада: был ракетный обстрел (1 взрыв).

Глуховская громада: совершены удары FPV дронами (8 взрывов).

Ворожбянская громада: были авиаудары КАБ (2 взрыва).

Путивльская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.

Эсманьская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

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Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что только этим летом россияне нанесли более двух тысяч ударов по территории Сумщины. Применяли ракеты, артиллерию, кабы, ударные дроны, минометы.

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