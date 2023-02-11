В Сумской области враг совершил более 100 "прилетов": взрывчатку сбрасывали с беспилотников

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 10 февраля 2023 года.

Речь идет о ситуации на границе Сумщины, – информирует Сумская ОВА.

В течение дня враг совершил обстрелы 7 территориальных громад области: Середино-Будской, Белопольской, Великописаревской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Глуховской, Шалыгинской.

Были зафиксированы более 100 «прилетов», в том числе сброс с БпЛА взрывного устройства.

Середино-будская громада: утром по территории общины россияне били из минометов, сначала 3 прилета, а потом еще 2.

Зноб-Новгородская громада: произведен обстрел из стрелкового оружия (40 единичных выстрелов, а затем еще 120).

Белопольская громада: был минометный обстрел общины — 4 прилета, в другом направлении — еще 20 прилетов. Также по окраине одного из сел Белопольского общества проведен минометный обстрел — 25 прилетов. В результате обстрела повреждены два частных жилых дома.

Эсманьская громада: россияне стреляли из ствольной артиллерии – 7 прилетов.

В результате обстрела повреждено частное здание домохозяйства: фасад, крыша и стекла. Выбиты окна двух соседних домов.

Великописаревская громада: с вражеского БпЛА произведен сброс взрывного устройства ВОГ (1 «приход»).

Глуховская громада: враг бил из минометов – 10 прилетов.

Шалыгинская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.

Ранее россияне хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба Сумской области. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждения получили газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.

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