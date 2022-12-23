Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сумской области все сигналы тревоги будут дублироваться: власти объяснили, почему это важно

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
153
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Сумской области все сигналы тревоги будут дублироваться: власти объяснили, почему это важно

Фото: pixabay.com

С 22 часов 22 декабря в Сумской области все сигналы тревоги будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений об угрозе.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Они будут раздаваться на улицах городов области, из спецавтомобилей ГСЧС, с использованием громкоговорителей.

"Прошу не паниковать и с пониманием отнестись к этому. А еще — не игнорировать сигналы тревоги. Тихой и светлой ночью всем", — заметил он.

Ситуация в Сумской области:

Ранее в области враг обстрелял с применением реактивных систем залпового огня и минометов две пограничные общины Сумской области. К счастью, люди не пострадали.

К тому же накануне российские кафиры обстреляли территорию Сумской области. В результате обстрела повредили церковь, мастерскую, дома и электролинии.

Кроме того, вечером 19 декабря под обстрел попала Зноб-Новгородская община. Было зафиксировано около 30 "прилетов".

Читайте также:

Мы живем, а они существуют: под обстрелами жители сумской общины все же вынуждают россиян завидовать

Мы живем, а они существуют: под обстрелами жители сумской общины все же вынуждают россиян завидовать

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
153
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация