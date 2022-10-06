В Сумской области вспыхнул масштабный пожар в зерносушилке высотой 17 м из семена подсолнечника

Чтобы ликвидировать пожар, пожарным пришлось использовать около 120 т воды.

На территории одного из агропредприятий Конотопского района Сумской области вспыхнул масштабный пожар в зерносушилке с семенами подсолнечника.

Об этом сообщили в ГСЧС области.

Сообщения о возгорании пожарные получили в среду, 5 октября, в 18:09 ч.

"Установлено, что горение происходило в зерносушилке высотой 17 м. Была угроза распространения пожара на расположенный рядом накопительный бункер", — рассказали чрезвычайники.

В 20:40 возгорание было локализовано, а в 05:55, использовав около 120 т воды, пожар был ликвидирован.

На месте происшествия работали 13 пожарных и 3 единицы техники.

К слову, 28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу.

5 октября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина ведет сложные переговоры по продлению "зернового" соглашения.

Зерновое соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля и действует 120 дней со дня подписания до 19 ноября.

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