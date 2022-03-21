В Сумской области ВСУ из одного выстрела уничтожили "супер-пупер" танк оккупантов

В Сумской области ВСУ из одного выстрела уничтожили "супер-пупер" танк оккупантов

Сверхсовременный танк украинские артиллеристы уничтожили с первого выстрела.

В Сумской области Вооруженные Силы Украины уничтожили артиерией часть колонны российской техники, а выжившие оккупанты скрылись на кладбище.

Также читайте Под Чугуевым ВСУ сбили вражеский истребитель, тот загорелся и упал на территорию России

Об этом рассказал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"На территории области был уничтожен некий супермодный танк Черный орел (танк Т-80УМ2 "Черный орел", – Ред.), который, по словам россиян, оборудован "самыми современными средствами защиты". Но в России, как всегда, видимо украли деньги, и этот танк был уничтожен с первого выстрела", – рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

На "Милитарном" сообщили, что ВСУ сбили не "Черный орел", а российский танк Т-80У, на котором была установлена ​​активная защита "Дрозд". "Дрозд" - система активной защиты танков, которая должна перехватывать летящие в танк снаряды. Комплекс имеет 8 направляющих, по 4 с каждой стороны башни.

Ракета калибром 107 мм весит 9 кг, начальная скорость 190 м/с. Подрыв защитной ракеты происходит на расстоянии от 6 до 8 метров от танка.

Система должна обеспечить перехват ракет, летящих со скоростью от 70 до 700 м/с. При подрыве боевой части ракеты образуется обломочное поле. Скорость отломков 1600 м/с, вес отломка около 3 г.

Напомним, что на юге Украины одна из отдельных десантно-штурмовых бригад ДШУ ВСУ уничтожила подразделение предателей из оккупированного Перевального.