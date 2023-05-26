В Сумской области ввели меры безопасности в пятикилометровой пограничной зоне: подробности

Военные должны обеспечить сопровождение и прикрытие работников бригад во время выполнения работ.

На приграничные Сумской области местные власти ввели меры безопасности в пятикилометровой зоне. Поэтому бригадам энергетиков и работникам сельхозпредприятий запретили самостоятельно посещать приграничье Сумщины.

Об этом говорится в распоряжении председателя областной военной администрации Владимира Артюха.

"Выезд ремонтно-восстановительных бригад, работников сельскохозяйственных предприятий в 5-километровую зону соглашается с военным командованием и органами местного самоуправления", — говорится в документах

Теперь старшим бригадам нужно "обязательно согласовывать с военным командованием, правоохранительными органами в районе проведения любых работ или эвакуацию (в частности, медицинскую) в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни персонала".

Все бригады должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы), а также индивидуальными медицинскими аптечками.

Военные должны обеспечить сопровождение и прикрытие работников бригад при производстве работ, отмечают в ОВА.

Напомним , в Сумской области объявили эвакуацию из приграничных общин Ахтырского района. Такое решение было принято из-за усиления вражеских обстрелов.

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