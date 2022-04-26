В Сумской области ввели ряд ограничений у границы: что запрещено

В Сумской области ввели ряд ограничений у границы: что запрещено

На территории Сумской области были введены дополнительные временные режимные ограничения на период военного положения.

Ряд запретов действует до 20 км от границы в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского приграничных районов области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Запрещено:

передвижение лиц и транспортных средств,

пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах;

проведение работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 07:00 утра;

совершение любых полетов летательных аппаратов;

проведение разного рода отдыха, охоты, рыболовства;

ношение военной формы одежды гражданским населением.

Как сообщалось, россияне продолжают обстреливать пограничные громады в Сумской области. Оккупанты производят обстрелы с целью провокаций ВСУ по трем громадам: Белопольской, Новослободской, а также Путивльской.

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