Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сумской области ввели ряд ограничений у границы: что запрещено

Дата публикации
Просмотры
1883
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Сумской области ввели ряд ограничений у границы: что запрещено

Associated Press

На территории Сумской области были введены дополнительные временные режимные ограничения на период военного положения.

Ряд запретов действует до 20 км от границы в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского приграничных районов области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Запрещено:

  • передвижение лиц и транспортных средств,
  • пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах;
  • проведение работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 07:00 утра;
  • совершение любых полетов летательных аппаратов;
  • проведение разного рода отдыха, охоты, рыболовства;
  • ношение военной формы одежды гражданским населением.

Как сообщалось, россияне продолжают обстреливать пограничные громады в Сумской области. Оккупанты производят обстрелы с целью провокаций ВСУ по трем громадам: Белопольской, Новослободской, а также Путивльской.

Читайте также:

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны
Следующая публикация