В Сумской области ввели ряд ограничений у границы: что запрещено

На территории Сумской области были введены дополнительные временные режимные ограничения на период военного положения.
Ряд запретов действует до 20 км от границы в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского приграничных районов области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Запрещено:
- передвижение лиц и транспортных средств,
- пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах;
- проведение работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 07:00 утра;
- совершение любых полетов летательных аппаратов;
- проведение разного рода отдыха, охоты, рыболовства;
- ношение военной формы одежды гражданским населением.
Как сообщалось, россияне продолжают обстреливать пограничные громады в Сумской области. Оккупанты производят обстрелы с целью провокаций ВСУ по трем громадам: Белопольской, Новослободской, а также Путивльской.
Читайте также:
-
С начала войны в Сумской области повреждено и разрушено 1,8 тыс. зданий – ОГА
-
Едем на зачистку, а там укропы всегда ждут и стреляют, люди начали отказываться": оккупанты жалуются, что ВСУ их уничтожают
-
Оккупанты заставляют украинских женщин шпионить за ВСУ, угрожая убить их детей — Гайдай