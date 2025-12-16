- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 329
- Время на прочтение
- 1 мин
В Сумской области вынесли приговор за срыв мобилизации: детали
В частности, в одной из соцсетей мужчина писал предупреждение о местонахождении работников ТЦК.
В Сумской области осудили мужчину, который совершал публичные призывы и действия, препятствовавшие работе ТЦК во время мобилизации. Он получил пять лет заключения за препятствование мобилизации
Об этом сообщили в пресс-службе Сумского областного ТЦК и СП.
Установлено, что в одном из Telegram-каналов он писал предупреждение о местонахождении работников ТЦК, оскорблял их и распространял дезинформацию. Своими действиями он фактически срывал законные мобилизационные меры.
У осужденного также конфисковали "в пользу государства" смартфон, с которого мужчина распространял свой контент.
«Суд признал: в военное время такие действия не «мнение», а преступление против обороны страны. Свобода слова не равна свободе вредить государству», — отметили в сообщении ТЦК.
Напомним, Вознесеновский районный суд г. Запорожья принял сенсационное решение по поводу офицера запаса. Он был обвинен по ст. 336 УК Украины – уклонение от мобилизации. Мужчина был оправдан. Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало вину вне разумного сомнения из-за ряда существенных нарушений, допущенных работниками ТЦК и полиции во время мобилизационных мероприятий.