В Сумской области вынесли приговор за срыв мобилизации: детали

Мобилизация.

В Сумской области осудили мужчину, который совершал публичные призывы и действия, препятствовавшие работе ТЦК во время мобилизации. Он получил пять лет заключения за препятствование мобилизации

Об этом сообщили в пресс-службе Сумского областного ТЦК и СП.

Установлено, что в одном из Telegram-каналов он писал предупреждение о местонахождении работников ТЦК, оскорблял их и распространял дезинформацию. Своими действиями он фактически срывал законные мобилизационные меры.

У осужденного также конфисковали "в пользу государства" смартфон, с которого мужчина распространял свой контент.

«Суд признал: в военное время такие действия не «мнение», а преступление против обороны страны. Свобода слова не равна свободе вредить государству», — отметили в сообщении ТЦК.

Напомним, Вознесеновский районный суд г. Запорожья принял сенсационное решение по поводу офицера запаса. Он был обвинен по ст. 336 УК Украины – уклонение от мобилизации. Мужчина был оправдан. Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало вину вне разумного сомнения из-за ряда существенных нарушений, допущенных работниками ТЦК и полиции во время мобилизационных мероприятий.